II Rajd Sobieskiego w Babicach. Pokazy rycerskie i wiele atrakcji dla uczestników. Ruszyły zapisy

Pokazy walk rycerskich Bractwa Rycerskiego Ziemi Lipowieckiej, pokazy strażackie OSP Zagórze, gry i zabawy sprawnościowe z nagrodami czekać będą na uczestników rajdu. Impreza rozpocznie się o godz. 11 w rejonie parkingu przy Szkole Podstawowej w Babicach. Uczestnicy rajdu w drodze do mety odwiedzą Zamek Lipowiec, Skansen w Wygiełzowie, Srebrnicę oraz Rezerwat Bukowica, by dotrzeć do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji KS Zagórzanka w Zagórzu, gdzie odbędzie się piknik. Długość trasy to 6,5 km.

Impreza na na celu uczczenie rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej. Król Jan III Sobieski 17 sierpnia 1683 r. razem z 27 tys. armią i 25 chorągwiami husarii zatrzymał się w Zamku Lipowiec na odpoczynek podczas trwającej wyprawy na Wiedeń. Wydarzenie to upamiętnia kamienna tablica, wmurowana z okazji trzechsetnej rocznicy tej wizyty w sieni przejazdowej Zamku Lipowiec.