II tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Rano pogoda nie sprzyja. Głosować można do godziny 21

W niedzielę, 21 kwietnia, w Krakowie trwa druga tura wyborów prezydenckich. Rano w komisjach wyborczych nie było tłumów, można było zagłosować bez stania w kolejce. Głosowaniu nie sprzyja pogoda, wręcz zimowa z deszczem i śniegiem. Z kolejnymi godzinami ma się poprawić, ale ciepło nie będzie, temperatura ma nie przekraczać 5 stopni.

W komisji obwodowej nr 7 w szkole przy ul. Dietla byliśmy po godz. 8. Członkowie komisji przyznali, że w pierwszej godzinie ruch był nieduży, w sumie do urny wrzucono 9 kart do głosowania. Głosowanie w II turze wyborów w Krakowie odbywa się w godzinach od 7 do 21.

Jak głosować?

Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, który pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuścić go do głosowania. Wyborca otrzyma kartę, która musi być opatrzona pieczęcią obwodowej komisji wyborczej i wydrukowanym odciskiem pieczęci terytorialnej komisji wyborczej. Na dole karty znajdzie się informacja o sposobie głosowania. Na karcie do głosowania będą dwa nazwiska kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali najwięcej głosów. Aby oddać ważny głos, trzeba postawić jeden znak X w kratce przy nazwisku kandydata, na którego chce się zagłosować.

Nieważny będzie głos wyborcy, który nie postawi znaku X w żadnej z kratek lub zagłosuje na obu kandydatów. Po wypełnieniu karty wyborca musi wrzucić ją do urny wyborczej; nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy ani komukolwiek odstępować. Przepisy karne Kodeksu wyborczego mówią, że grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 2. Do urny musi być wrzucona kompletna karta głosowania. Karta, której część została oderwana i niewrzucona lub wrzucona osobno, będzie uznana za nieważną. Zgodnie z przepisami dopiski na karcie do głosowania nie wpływają na ważność głosu, jednak organy wyborcze apelują o powstrzymanie się od tego.

454 komisje wyborcze w Krakowie

W Krakowie głosowanie odbywa się w 454 komisjach wyborczych, w tym w 411 stałych obwodach głosowania i w 43 obwodach odrębnych (szpitale, dps-y, zakłady karne).

Liczba wyborców w całym Krakowie na 18 kwietnia wynosi 580 427. Liczba osób zameldowanych w Krakowie na pobyt stały łącznie wyniosła 703 904 osoby (stan na 18 kwietnia). Łącznie Wydział Spraw Administracyjnych UMK rozpatrzył pozytywnie 9 757 wniosków o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

Transport dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami i starsze, mające trudności w poruszaniu się, mogą skorzystać z bezpłatnego transportu do i z obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zapisy dotyczące transportu osób z niepełnosprawnościami do lokali wyborczych były przyjmowane od 15 do 19 kwietnia. Tak, jak poprzednio, zgłaszać się można również w dniu wyborów, od godz. 7 do 21 pod numerami telefonów: 12 616 50 76 oraz 12 323 32 40.

Wyszukiwarka obwodów

Państwowa Komisja Wyborcza uruchomiła na swojej stronie wyszukiwarkę obwodów, w której każdy – bez konieczności logowania się – może sprawdzić, gdzie znajduje się jego lokal wyborczy w wyborach samorządowych. Należy wpisać miejscowość i ulicę, a w wyszukiwarce pojawią się właściwe obwodowe komisje wyborcze wraz z ich siedzibami. Później wystarczy tylko sprawdzić, do której wyświetlonej komisji przypisany jest budynek.

Wyszukiwarka dostępna jest pod adresem: wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/obwodowe/wyszukiwarka Każdy, kto ma profil zaufany albo e-dowód i czytnik, może samodzielnie sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców, w tym także numer konkretnie przypisanej komisji wyborczej oraz jej siedzibę. Usługa dostępna jest pod adresem: mobywatel.gov.pl/twoje-dane/crw. Jak głosujemy w II turze wyborów samorządowych

