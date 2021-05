IMGW ostrzega. Nad Krakowem i całą Małopolską mogą przejść burze z gradem KRŚ

Wojciech Matusik / Polskapresse Gazeta Krakowska

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia przed burzami z gradem, które w czwartek 13 maja mogą przejść nad Krakowem i Małopolską. Burzom będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz wynosi 80 proc.