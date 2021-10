Iwkowa. Wypadek dwóch samochodów, jeden z nich dachował. Do szpitala trafiło dwoje dzieci [ZDJĘCIA]

Wypadek koło kościoła w Iwkowej

Do wypadku doszło na drodze gminnej w pobliżu kościoła w Iwkowej. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowcę osobowej toyoty, który wiózł do przedszkola dzieci w wieku 5 i 6 lat, najprawdopodobniej oślepiło słońce, przez co nie zauważył jadącego z naprzeciwka kierowcę hyundaia. Doszło do czołowo-bocznego zderzenia, w wyniku którego toyota dachowała.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowego. Dwoje dzieci, które znajdowały się w przewróconym pojeździe trafiły karetką pogotowia do szpitala, gdzie przechodzą badania.

Szczegółowe okoliczności wypadku wyjaśnia policja.