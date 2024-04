Jak ożywić starówkę w Nowym Sączu? Mieszkańcy wspólnie opracowali aż 33 pomysły. Trafiły na biurko prezydenta miasta Alicja Fałek

Znikające ze ścisłego centrum kolejne „kultowe” miejsca, puste lokale krzyczące „do wynajęcia” i coraz mniej ludzi spacerujących starówką Nowego Sącza. Co zrobić, by ożywić Rynek i jego okolicę? W ramach Konsultacji Obywatelskich powstał dokument z 33 koncepcjami, który został złożony do prezydenta miasta.