Jak sobie radzić z depresją? Metoda mistrza świata w boksie Tysona Fury’ego [SPORTOWA PÓŁKA]

Historię Brytyjczyka wielu z nas zna. Kiedyś był u szczytu, ale pokonanie Władimira Kliczki i zdobycie mistrzowskich pasów, zamiast go wzmocnić, pogrążyło w depresji. Roztył się, zaczął myśleć o samobójstwie, można by rzec, że znalazł się na samym dnie. A jednak znalazł w sobie siłę, by wrócić na ring. I to jak! Zwyciężając w walce z Deontayem Wilderem odzyskał tytuły i wrócił do jako takiej równowagi.

Dlatego, dowodzi, teraz chce pomóc innym. „Ostatnio tak jakoś wyszło, że zostałem kimś w rodzaju ambasadora problematyki zdrowia psychicznego w świecie sportu” – napisał w pierwszym rozdziale, odwołując się do własnych doświadczeń. Ujmująca jest również historia z rozdziału drugiego, w którym pokrótce przytacza zmagania z losem Sylvestra Stallone’a, filmowego Rocky’ego Balboa. Są też inne opowieści, jak o zupełnie nam nieznanym Shaunie Gashu, który jako 19-latek w wypadku samochodowym złamał kręgosłup i żebra, a dziś, jeżdżąc na wózku inwalidzkim zapewnia, że to zdarzenie jedynie go wzmocniło.