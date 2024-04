Jednodniowa wycieczka poza Kraków. TOP 15 miejsc na wiosenny wyjazd tuż za miasto

Ojcowski Park NarodowyOkoło 30 km na północ od Krakowa znajduje się Ojców, który pod względem krajobrazowym można porównać jedynie do tatrzańskich lub pienińskich dolin. Uzupełnieniem przyrody jest tu piękna drewniana zabudowa - dwa zamki, młyny i kilka innych atrakcji. Miasteczko otacza Ojcowski Park Narodowy, który przyciąga niesamowitym krajobrazem, szlakami turystycznymi. Ważne punkty wycieczki to na pewno: Zamek w Ojcowie, Brama Krakowska, Jaskinia Ciemna, Grota Łokietka, Szlak zielony – Widokowy.Dojazd z Krakowa to około 40 minut

