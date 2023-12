Te miejsca zna każdy krakus. Zdziwicie się, jak wyglądały sto lat temu!

Sukiennice, park Jordana, Rynek Główny, po którym jeżdżą samochody, powstający dopiero hotel Cracovia, czy ul Dietla, na której starodrzew to przypomina zieleń widzianą z perspektywy dewelopera. Tak wyglądał Kraków kilka i kilkanaście dekad temu. Niektórych widoków nie pamiętają już najstarsi żyjący krakowianie, za innymi tęsknimy, patrząc z rozrzewnieniem na archiwalne fotografie.

Jak dobrze znacie Kraków? Czy na tyle, by rozpoznać charakterystyczne miejsca na zdjęciach z lotu ptaka? Sprawdźcie się w naszym QUIZIE!

Park Jordana Ulubione miejsce zabawa krakowskich dzieciaków powstało w 1889 roku z inicjatywy doktora Henryka Jordana. Park z boiskami, przyrządami gimnastycznymi i placami do zabaw sportowych stworzono na terenie błoń czarnowiejskich w miejscu byłej wystawy rolniczo-przemysłowej. Przed wojną w parku stała mleczarnia Eweliny Dobrzyńskiej, w której serwowano mleko, a za mleczarnią znajdował się długi pawilon gimnastyczny. Niegdyś w parku mieściły się również korty tenisowe, pływalnia i ślizgawka.

Tętniąca życiem ul. Szeroka

W średniowieczu było to centrum wsi Bawół, włączonej do Kazimierza po lokacji miasta. Według Jana Długosza, to tu miały stać pierwsze budynki ufundowanego przez Kazimierza Wielkiego uniwersytetu. Na naszej archiwalnej fotografii serce Kazimierza przypomina raczej wioskę daleko za lasem, a nie miejsce, gdzie wydarza się "Szalom na Szerokiej".

Parking na Rynku Głównym

Dokładnie 43 lata temu, po decyzji władz Krakowa, zamknięto ruch samochodowy na krakowskim Rynku. Jak wyglądał niegdyś można zobaczyć na starej fotografii.

Sukiennice

Widok Sukiennice z lat 1871-1875 może zaskakiwać.

Podupadły budynek, wokół którego wznosiły się drewniane budy - tak prezentowały się Sukiennice w końcu XIX wieku. Przebudowa reprezentacyjnej krakowskiej budowli trwała w latach 1875-1879 pod kierunkiem Tomasza Prylińskiego. Po ówczesnym remoncie wyłonił się ich obecny kształt z podcieniami.