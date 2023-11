Jesień w Nowej Hucie. Eksplozja kolorów między blokami. Przepiękne zdjęcia z drona Piotr Rąpalski

Nową Hutę zaprojektowano tak, by blokowiska tonęły w zieleni, a jesienią w złocie i czerwieni. Widać to doskonale na naszych zdjęciach. Potężne bloki, szerokie ulice, ale nie kosztem terenów zielonych i miejsc do spacerów. W innych rejonach miasta trudno wypatrywać takiego efektu, szczególnie przy naporze branży deweloperskiej. Mamy zielone enklawy, ale to nie to samo.