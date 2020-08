Jugendamt zabrał dzieci wadowiczance. Poseł PiS mobilizuje ministra Ziobrę

Nie wiadomo dokładnie z jakiej przyczyny sprawy przybrały niespodziewany dla Polki obrót. W związku z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowej opieki nad dziećmi, zostały one ulokowane w innych rodzinach. Niemiecki urząd zezwolił jedynie na minimalny kontakt matki z dziećmi. Majewska twierdzi, że maluchy są źle traktowane. Sam Jugendamt nie chciał skomentować sprawy.

Klaudia Majewska, mieszkanka niemieckiego miasta Bad Salzuflen, zgłosiła się w 2018 roku do urzędu socjalnego z prośbą o pomoc w znalezieniu mieszkania dla jej rodziny. Pomieszkiwała wówczas u swojej matki. Polka poprosiła Jugendamt o pomoc w znalezieniu odpowiedniego zakwaterowania. Pracownicy zaproponowali jej wtedy trzypokojowe mieszkanie, które znajdowało się w domu dla matek z dziećmi (z niem. Mutter-Kind-Haus).

Chodzi o 22-letnią Polkę Klaudię Majewską. Kobieta pochodzi z Wadowic, ale wyjechała kilka lat temu za granicę, do Niemiec. Ma trzyletnią córkę i dwuletniego syna. Ojcowie dzieci to Niemiec i Marokańczyk.

Sprawa toczy się teraz w niemieckim sądzie. 21 sierpnia sąd rodzinny w Lemgo (okręg Detmold, Nadrenia Północna-Westfalia) miał zdecydować, czy dzieci wrócą do swojej matki. Taka decyzja tego dnia jednak nie zapadła. Sąd uznał bowiem, że dopiero na podstawie opinii biegłych będzie w stanie zdecydować, czy córka i syn mogą wrócić do swojej matki, albo jej mamy, czyli babci dzieci. Wyrok ma zapaść do końca września.

Decyzje niemieckich organów wzbudziły kontrowersje

Według nieoficjalnych informacji sąd postanowił dokładnie zbadać relację trzyletniej córki Klaudii Majewskiej, z nowymi opiekunami z Turcji. Jak podają media, opiekunowie są Muzułmanami. To z kolei zbulwersowało prawicowych polityków, bo Majewska jest katoliczką.