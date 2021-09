Juromania 2021. Zobacz, jak bawiono się na licznych imprezach w weekend 17-19 września

Przypomnijmy, że Jura Krakowsko-Częstochowska to nie tylko piękne i tajemnicze zamki na Szlaku Orlich Gniazd, ale przede to wszystkim niezwykle malownicza kraina, która obejmuje urokliwe, naturalne krajobrazy, obiekty historyczne i sakralne oraz przestrzenie dla różnych sfer aktywności. Rozpiętość atrakcji, które oferuje Jura, jest niezwykle szeroka: od rozrywki i zabawy, przez kulturę, edukację, aż po sportowe emocje i odpoczynek czy zadumę na łonie przyrody. Odkrywajmy więc Jurę na co dzień!