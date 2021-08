Juvenia Kraków pokonała Pogoń Siedlce w drugiej kolejce ekstraligi rugby [ZDJĘCIA]

Jak podkreślał trener Łukasz Kościelniak, o zwycięstwie jego zespołu zadecydowała realizacja założeń taktycznych oraz twarda, zespołowa obrona.

Po wysokiej przegranej w pierwszej kolejce nowego sezonu, Juvenia z pewnością nie była faworytem potyczki z Pogonią. Siedlczanie co prawda również przegrali swój pierwszy mecz z Lechią Gdańsk, ale po wyrównanym spotkaniu zainkasowali defensywny punkt bonusowy. Pod Wawel przyjechali więc po pierwsze zwycięstwo. Mogli o nim jednak myśleć tylko w pierwszej połowie.

Goście od pierwszego gwizdka ruszyli do natarcia. Przez niemal dwadzieścia minut rozbijali się o mur defensywy Juvenii Kraków, kilka razy niebezpiecznie zbliżając się do pola punktowego. Wspomniany mur zdołali w końcu przebić, gdy na pole punktowe wpadł Przemysław Rajewski. Pogoń wyszła na prowadzenie, ale strata punktowa wyraźnie rozjuszyła krakowian, którzy zaczęli wykorzystywać swoje atuty w grze otwartej. Doskonałą pracę wykonał również młyn i to właśnie ta formacja postawiła kropkę nad „i”, w krótkim czasie dwukrotnie przedzierając się za linię końcową boiska. Autorami przyłożeń byli Marcin Siemaszko i Juan van der Westhuizen. Daniel Tomanek podwyższył drugie z nich.