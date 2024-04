Już ponad 6 tysięcy biegaczy na liście startowej 21. Cracovia Maratonu. Zapisy online tylko do 3 kwietnia

Jak informuje portal krakow.pl, na liście startowej Cracovia Maratonu jest ponad 6 tysięcy zawodników, do Biegu Nocnego zgłosiło się ponad 3,5 tysiąca osób, do Mini Cracovia Maratonu blisko 500, do Cracovia Maratonu na Rolkach – 330, a do Cracovia Walkathonu ponad 200 osób.

Po 3 kwietnia będzie można zapisać się w biurze zawodów, ale tylko w przypadku niewyczerpania limitów startujących. Dla chętnych do startu w maratonie taka opcja będzie dostępna 12 i 13 kwietnia, a do pozostałych imprez wyłącznie 12 kwietnia.

Formularze rejestracyjne, regulaminy imprez oraz szczegółowe instrukcje odbioru pakietu startowego 21. Cracovia Maratonu dostępne są na stronie cracoviamaraton.pl.

Start i meta Cracovia Maratonu, który odbędzie się w niedzielę 14 kwietnia, są usytuowane na Rynku Głównym w Krakowie. Trasa ma długość 42 km i 195 m i w dużej mierze pokrywa się z ubiegłoroczną.