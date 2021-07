Kamil Pestka przeszedł dwie operacje. Czy wróci do gry zanim minie rok od kontuzji?

Federico Chiesa, Nicolo Barella – pewnie kojarzycie, parę dni temu ci goście zdobyli mistrzostwo Europy. Dwa lata temu w czasie młodzieżowego Euro portal goal.com umieścił ich w jedenastce najlepszych zawodników fazy grupowej. Na lewej obronie w tej jedenastce był Pestka. Polacy pokonali wtedy reprezentację Włoch z Chiesą i Barellą.

Powrót do Cracovii tamtego lata Kamil miał niełatwy. Po paru meczach ligowych trener Michał Probierz wysłał go na urlop. Ale w dalszej części jesieni 2019 Pestka zaczął grać, na dobre ulokował się w podstawowym składzie „Pasów”. Wiosną 2020 r. złapał porządną formę, której ukoronowaniem był ostatni mecz sezonu. Wychowanek Prokocimia Kraków nie tylko wywalczył z „Pasami” Puchar Polski, ale wybrano go też najlepszym zawodnikiem finałowego meczu z Lechią.

Już wcześniej zainteresowanie utalentowanym obrońcą wykazała włoska Monza – klub z Serie B. Do Serie A Pestkę chciało ściągnąć Crotone. Cracovia nie skorzystała z ofert. Okienko transferowe wciąż jednak było otwarte, zaczął się nowy sezon. No i przyszedł ten feralny mecz z Pogonią Szczecin…