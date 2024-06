Kandydatki do tytułu Miss Polski możesz spotkać w Krynicy-Zdroju. Finalistki mieszkają w Willi Tatrzańskiej i szykują się do wielkiej gali

Przygotowania do konkursu Miss Polski 2024 i chwile odpoczynku

Wielkimi krokami zbliża się finał konkursu Miss Polski 2024. 32 finalistki przebywają już na drugim zgrupowaniu w Krynicy-Zdroju. W gościnnych progach Wilii Tatrzańskiej każdego dnia przygotowują się do gali pod okiem choreograf Anny Bubnowskiej. Wszystkie pokazy, a także konkurencje muszą być dopracowane i dopięte na ostatni guzik.

Mimo napiętego grafiku organizatorzy konkursu dbają też o to, by dziewczyny się nie przemęczały. Niektóre po raz pierwszy miały okazję przyjechać do Małopolski. Dlatego też tak organizowany jest czas finalistkom, by między próbami mogły zwiedzić region, w którym stacjonują. Na pierwszy ogień poszła Krynica-Zdrój i najbardziej turystyczne miejsca. Finalistki wybrały się na spacer po deptaku, odpoczywały na ławkach w parkach przy szumie krynickich fontann. Nie zabrakło wspólnych fotek.