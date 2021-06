Kęty. Nowoczesny kompleks sportowy przy Powiatowym Zespole nr 9 Szkół Szkół Ogólnokształcących [ZDJĘCIA, WIDEO] Bogusław Kwiecień

Powiatowy Zespół nr 9 Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Kętach może pochwalić się nowoczesnym kompleksem sportowym. Powstał na miejscu starych, zniszczonych boisk. Teraz do dyspozycji uczniów będą tutaj po dwa boiska – do koszykówki i piłki siatkowej oraz jedno do gry w piłkę ręczną. Tym samym wszystkie placówki oświatowe w Kętach prowadzone przez powiat oświęcimski mogą pochwalić się zmodernizowaną bazą sportową na wysokim poziomie.