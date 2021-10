Kibice Juvenii na meczu z Orkanem Sochaczew [ZDJĘCIA] Jacek Żukowski

To była ostatnia okazja, żeby w tym roku zobaczyć rugbystów Juvenii Kraków w akcji. Krakowianie przegrali z Orkanem Sochaczew 10:52, ale fajni dzielnie wspierali ich do końca. Na kolejny mecz swoich ulubieńców poczekają do wiosny.