Kibice Wisły Kraków będą mogli jeździć na wyjazdy! Wkrótce oficjalne potwierdzenie

W Polsce mamy sytuację z bojkotem kibiców Wisły, którzy nie są wpuszczani na stadiony podczas wyjazdowych meczów „Białej Gwiazdy”. O tym, że nie są żadnym wielkim zagrożeniem - jak próbują to tłumaczyć kolejne kluby - przekonaliśmy się 2 maja na Stadionie Narodowym, gdzie około 20 tysięcy kibiców Wisły w kapitalny sposób wspierało swoją drużynę.

Wygranie Pucharu Polski i awans do europejskich rozgrywek przywołał jednak historię sprzed ponad 12 lat, gdy na stadionie w Liege podczas meczu ze Standardem i po nim doszło do zamieszek, a Wisła prócz kary finansowej otrzymała zakaz wyjazdowy na dwa mecze. Pozostawało zatem pytanie czy ta kara wciąż obowiązuje, bo od tamtego spotkania Wisła nie grała w europejskich pucharach? Wygląda na to, że sprawa się przedawniła, bo Jarosław Królewski napisał na platformie X: Według wstępnych informacji uzyskanych od UEFA - kibice Wisły Kraków będą mogli wziąć udział w meczach wyjazdowych swojej drużyny w pucharach europejskich. Wkrótce oficjalne potwierdzenie tej informacji.