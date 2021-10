Kierowcy w Małopolsce masowo chcą się pozbyć punktów karnych na kursach w MORD. Boją się zaostrzenia przepisów i utraty prawa jazdy

Kierowcy ruszyli do MORD-ów zbijać punkty karne

W Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krakowie w trzech pierwszych kwartałach tego roku punkty zredukowało już blisko 900 kierowców. To duży wzrost w porównaniu z poprzednimi latami, kiedy to w analogicznym okresie z takiej możliwości skorzystało – 240 w 2019 i 358 w 2020 roku. Większe zainteresowanie kursami obserwowane jest również w placówkach MORD w Tarnowie i Nowym Sączu. W obu z takiej możliwości skorzystało po ok. 300 kierowców.