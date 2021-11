Kobieta zatrzasnęła w aucie kluczyki i... niemowlę. W Wielogłowach pomogli strażacy

Dziewiętnaście minut przed godziną osiemnastą w poniedziałek, 15 listopada 2021 r., Krystyna Ogorzałek pełniąca służbę oficera dyżurnego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu odebrała prośbę zrozpaczonej kobiety o pilną pomoc w dotarciu do jej trzymiesięcznego niemowlęcia. Telefonująca podawała, ze jest na parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Wielopolu i stoi obok swojego volkswagena golfa, do którego wnętrza nie może się dostać. Wyjaśniała, że zostawiła kluczyki w stacyjce wozu, a kiedy wysiadła drzwi auta się zatrzasnęły. Problemu by nie było, gdyby nie fakt, ze aucie zostały nie tylko kluczyki, bez których nie dostanie się do środka samochodu, ale również trzymiesięczne niemowlę.

Na pomoc natychmiast wyruszył zastęp z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 PSP w Nowym Sączu. Kobieta, której pechowo zatrzasnęły się drzwi samochodu, godziła się na każde rozwiązanie, byle tylko możliwie najszybciej mogła znaleźć się przy dziecku, które na szczęście ciąż spało.