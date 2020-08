Kolarskie mistrzostwa Europy. Katarzyna Niewiadoma na podium

Trudna trasa spowodowała, że podczas wyścigu wiele się działo. Decydujący okazał się atak na ostatniej górze. Wtedy to do przodu ruszyła Włoszka Elisa Longo Borghini.Jadąca bardzo uważnie Katarzyna Niewiadoma popędziła za nią, ale "poprawka" Holenderki Annemiek Van Vleuten okazała się skuteczna. Polka została z tyłu nie mogąc dognać prowadzącej dwójki. Na zjazdach nie zdołała dojść do tego duetu.

Mimo, że Holenderka i Włoszka zaczynały się "czarowac" strata Polki była zbyt duża, by mogła z nimi powalczyć na finiszu. Ostatecznie

Van Vleuten sięgnęła po złoto, wygrywając swój 6 wyścig z 8, w których startowała w tym sezonie.

T drugi medal na tych mistrzostwach dla Polski. Wczesniej po brąz w wyścigu do lat 23 sięgnęła Marta Jaskulska.