Kolejne masowe zwolnienia w firmach w Krakowie. Teraz przede wszystkim w branży rachunkowo-podatkowej. Pracę ma stracić blisko 400 osób Jolanta Białek

Zdjęcie ilustracyjne. pixabay.com

Po grupowych zwolnieniach w krakowskich korporacjach działających w branżach IT oraz technologicznej, czarny scenariusz dla pracowników szykuje się również w dużych firmach zajmujących się rachunkowością i księgowością oraz doradztwem podatkowym. Zamiar znacznej redukcji zatrudnienia zgłosiły do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dwa przedsiębiorstwa z tej branży, które chcą dać wypowiedzenia w sumie 350 pracownikom. Oznacza to, że za chwilę liczba osób, które straciły pracę w Krakowie w ramach masowych zwolnień 2024, przekroczy 1400. To znacznie więcej niż w całym 2023 roku.