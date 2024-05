We wrześniu DK28 w Kasinie Wielkiej będzie przejezdna. Rozpoczął się trzeci etap naprawy zniszczonej przez osuwisko drogi

Na drodze krajowej nr 28 w Kasinie Wielkiej rozpoczyna się trzeci etap prac przy stabilizacji osuwiska. Powstanie tam żelbetowy ruszt. Koszt naprawy 100-metrowego odcinka drogi to 15 mln zł. GDDKiA planuje udostępnić trasę początkiem września.

Trzeci etap prac na DK28 w Kasinie Wielkiej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad początkiem marca przekazała plac budowy wykonawcy, który ma doprowadzić do przejezdności zamkniętej drogi krajowej nr 28 w Kasinie Wielkiej. Po badaniach i ekspertyzach okazało się, że osuwisko sięga 12 metrów poniżej jezdni. Dlatego też w celu wzmocnienia terenu pod ciężki sprzęt, wbito ok. 50 gwoździ średnicy 3,2 cm i długości 16 m. Następnie na placu budowy przy pomocy ważącej 80 ton maszyny trwało palowanie. Jak informuje Kacper Michna, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie drugi etap został zakończony, teraz czas na kolejny czyli budowę żelbetowego rusztu. Potrwa on ok. miesiąc. - Przez ostatni miesiąc wywierciliśmy i zabetonowaliśmy 96 zbrojonych pali, z których każdy ma długość 20 m. Na niespełna stumetrowym odcinku osuwiska powstała podziemna konstrukcja, której łączna długość to prawie 2 km. Pale są tak długie, gdyż musiały zostać zakotwiczone w stabilnym podłożu znajdującym się pod płaszczyzną poślizgu osuwiska - wyjaśnia Michna.

Na tych palach zostanie zbudowany żelbetowy ruszt – kratownica, która połączy wszystkie pale. Do budowy zostanie zużyte ok. 260 metrów sześciennych betonu.

Gdy ruszt będzie gotowy wykonawca przystąpi do odbudowy na nim zniszczonej przez osuwisko drogi. Dodatkowo skarpa zostanie na odcinku ok. 120 m zabezpieczona koszami gabionowymi. To metalowe, sześcienne kosze z siatki wypełnione kamieniami, które stabilizują teren. Powstanie też odwodnienie, które odprowadzi wody gruntowe do przepustu pod drogą.

Co już udało się zrobić na DK28?

2,5 miesiąca temu GDDKiA rozpoczęła prace na osuwisku. Zaczęli od wzmocnienie terenu, żeby mógł tam wjechać ciężki sprzęt.

- Ściągnęliśmy nawierzchnię jezdni i warstwę ziemi o łącznej grubości ok. 2 m. Wbiliśmy pionowo w grunt wzdłuż północnej krawędzi osuwiska 25 gwoździ o długości 16 m i średnicy 3,2 cm. Następnie połączyliśmy te gwoździe zbrojeniem (tzw. zbrojenie oczepu) i je zabetonowaliśmy. W tak powstałą ścianę, we wcześniej przygotowanych miejscach, wbiliśmy pod kątem 45 stopni kolejne 24 gwoździe o maksymalnej długości 22 m. Dzięki temu zbudowaliśmy konstrukcję, która stabilizuje teren osuwiska i pozwoliła nam bezpiecznie wykonać palowanie gruntu - wyjaśnia rzecznik.

Osuwisko na DK28 w Kasinie Wielkiej postępowało

Szczeliny i pęknięcia na jezdni DK28 w Kasinie Wielkiej pojawiły się 29 maja 2023 r. Początkowo miały od 10 do 20 cm szerokości i długość do 15 m, występowały na odcinku ok. 50 m. Wtedy GDDKiA wprowadziła ruch wahadłowy po południowej stronie jezdni, tak, aby samochody nie jeździły bezpośrednio przy skarpie.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego natychmiast po sprawdzeniu zamknął drogi ze względu na zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i ryzyko dalszego powiększania się osuwiska. Trasa została zamknięta, a we współpracy z policją wytyczono awaryjny objazd. Ten jest nadal użytkowany. Osuwisko nawet na zamkniętej drodze pracowało, choć prawie przez rok nie było tam ruchu samochodów pojawiły się nowe pęknięcia i objęły zasięgiem prawie 100 m jezdni.

Wideo Zakaz krzyży w warszawskim urzędzie. Trzaskowski wydał rozporządzenie