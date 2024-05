Kiedy otworzą galerię handlową w Krynicy-Zdroju, której pilnuje sam Jan Kiepura? Inwestor przygotował koncepcję budowy ronda dla ZDW

Wybudują rondo i otworzą galerię?

W kwietniu zeszłego roku doszło do spotkanie. Na zaproszenie burmistrza Piotra Ryby udział w nim wzięli Łukasz Smółka, wicemarszałek Województwa Małopolskiego, dyrektor zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Katarzyna Węgrzyn- Madeję oraz właściciel budynku powstałego na miejscu dawnego Kina Jaworzyna. Dyskutowali na temat możliwości komunikacyjnych nowej galerii z ul. Podgórną oraz ul. Piłsudskiego. Chodziło o to, aby znaleźć rozwiązanie i nie doprowadzić do paraliżu ruchu drogowego w tej części Krynicy-Zdroju. Burmistrz uważa, że jeżeli na drodze wojewódzkiej się nic nie zmieni, to były tam ogromny problem.

- Inwestor przygotował koncepcję budowy ronda, która właśnie została przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Jeżeli zostanie to uzgodnione to będziemy podpisywać porozumienie, my zaakceptowaliśmy ten wariant, który inwestor wskazał, ale droga jest wojewódzka więc decydentem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich - mówi "Gazecie Krakowskiej" Piotr Ryba, burmistrz Krynicy-Zdrój.

Jeśli będzie pozytywna decyzja, to byłoby to drugie rondo na tej ulicy w odstępie ok. 300 metrów.