Tego nie pokazali w "Sanatorium miłości"! Zdjęcia zza kulis. To się działo gdy wyłączyli kamery

Finałowy bal. Kto został królem i królową turnusu?

Gospodarzami finału zostali Marta Manowska i Rafał Brzozowski, którzy z energią zagrzewali kuracjuszy do tańca. Do wspólnej zabawy dołączyła też Maria Luiza.

Reklama dla Krynicy-Zdroju

Nowe Łazienki Mineralne w Krynicy-Zdroju pięknie prezentowały się w 6. sezonie "Sanatorium miłości". To tam kuracjusze mieszkali i korzystali z zabiegów. Samą Krynicę- Zdrój i jej atrakcje widzowie mogli podziwiać podczas emisji randkowego show. To już koniec, bo za nami wielki finał i bal w Starym Domu Zdrojowym. Wygląda jednak na to, że emisja programu to bardzo dobra reklama dla kurortu pod Górą Parkową. Jest bardzo duże zainteresowanie obiektem sanatoryjnym, w którym mieszkali uczestnicy. Są rezerwacje i zapytania o możliwość zwiedzania. Widzom zaimponowały wnętrza w stylu art deco.