Kolejny akt oskarżenia przeciwko Marianowi W., byłemu proboszczowi parafii w Szalowej. Ofiarą molestowania seksualnego znów nastolatek

- Marian W. jest oskarżony o doprowadzenie w okresie od 2007 r. do 2011 r. małoletniego, w pewnym okresie poniżej 15 lat, będącego ministrantem, a następstwie lektorem, do poddania się tzw. innym czynnościom seksualnym poprzez wykorzystanie m.in. stosunku zależności występującego pomiędzy kapłanem a ministrantem i lektorem - wyjaśnia prokurator Leszek Karp, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.

Pierwszy akt oskarżenia przeciwko księdzu Marianowi W. trafił do nowotarskiego sądu w grudniu 2019 roku, a jego proces ruszył 19 lutego 2020 roku. Prokuratura zarzucała mu, że od 2003 r. do 2012 roku dopuścił się 12 przestępstw polegających na wykorzystywaniu seksualnym osób poniżej 15. roku życia, wykorzystywaniu osób małoletnich, wobec których duchowny miał stosunek zależności, a także spowodowanie u części pokrzywdzonych średniego uszczerbku na zdrowiu – czyli tzw. zespołu stresu pourazowego. Chodzi o 11 małoletnich, w tym siedem osób poniżej 15. roku życia, mieszkających na terenie parafii, w których oskarżony był proboszczem. Wszyscy oni byli lektorami lub ministrantami służącymi do mszy.