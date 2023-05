Komunia 2023. Ks. Jan Przybocki: Po przyjęciu pierwszej komunii świętej dziecko jest jak chodząca monstrancja

Przed nami sezon komunijny. Goście, prezenty, przyjęcie komunijne - gdzie w tym wszystkim jest miejsce na to co najważniejsze czyli rozwijanie przez młodego człowieka relacji z Chrystusem?

Na wstępie chcę podkreślić, że bardzo się cieszę, że przyjęcia komunijne są organizowane, bo to jest okazja do spotkań rodzinnych, które powinny się odbywać jak najczęściej. Trzeba jednak zacząć od przygotowań do sakramentu. Przygotowują się nie tylko dzieci ale też rodzice, którzy są odpowiedzialni za wprowadzanie dzieci w kwestię wiary. Nawet jeśli wcześniej były jakieś zaniechania to w roku komunijnym rodzice powinni się się skupić na gorliwych praktykach religijnych. Istotnym elementem przygotowań jest to, aby na początku roku szkolnego, podczas pierwszego spotkania ustalić z rodzicami priorytety.

Czyli?

Ja od kilku lat używam obrazu ze Starego Testamentu, który mówi o ty, że kiedy córka faraona znalazła Mojżesza w rzece oddała go innej kobiecie na wychowanie. Tak właśnie Pan Bóg oddaje rodzicom dziecko na wychowanie. Takie podejście do sprawy jest realizacją przyrzeczeń, które rodzice w imieniu dziecka uczynili na chrzcie świętym. W tym wieku dzieci są bardzo chłonne i otwarte na wiedzę. Pamiętajmy jednak, że dziecko samo nie przyjdzie na msze świętą. Przyprowadzenie dziecka do kościoła jest w gestii rodziców.