Koncerty w Krakowie: Kortez, Kaśka Sochacka, "To właśnie miłość"

Koncertowe życie wraca małymi krokami do normalności. Do końca roku do Krakowa przyjadą Kortez, Kaśka Sochacka, Mela Koteluk, Raz Dwa Trzy, Agnieszka Chylińska.

30 lat po premierze zabrzmią piosenki kultowego musicalu "Metro", utwory Ennio Morricone, Quinn symfonicznie oraz muzyczne Andrzejki - to tylko kilka muzycznych wydarzeń, które do końca roku odbędą się w Krakowie. Szczegółowe informacje w galerii.