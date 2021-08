Konferencja CYBERSEC już 1-3 września 2021 w Krynicy-Zdroju. W kierunku cyfrowego świata opartego na wartościach

- CYBERSEC CEE Region&Cities jest realizacją naszego planu rozwoju województwa małopolskiego, tj. podnoszenie wizerunku tzw. miast wiodących - podkreśla Witold Kozłowski, marszałek województwa. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Kościuszki, partnerem głównym instytucjonalnym - Województwo Małopolskie.

- Bardzo się cieszę, że to właśnie Instytut Kościuszki jest organizatorem tej konferencji, która wpisuje się w nasz plan podtrzymania wydarzenia o randze międzynarodowej w Krynicy-Zdroju. Taka jest polityka Zarządu Województwa Małopolskiego, czyli promocja tzw. miast wiodących, co przekłada się na rozwój całego województwa. Wrześniowe wydarzenie w perle małopolskich uzdrowisk w większości poświęcone będzie cyberbezpieczeństwu, od którego w dużej mierze będzie zależała przyszłość świata. To temat, z którym trzeba być na bieżąco, w którym wciąż potrzebujemy ekspertów i właśnie w Krynicy-Zdroju będzie możliwość wysłuchania rozmów z fachowcami w dziedzinie cyberbezpieczeństwa - mówi marszałek Witold Kozłowski.