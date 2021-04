Koniec kwietnia a synoptycy ostrzegają przed... przymrozkami w Krakowie (AM)

W Krakowie prognozowany jest spadek temperatury Jan Hubrich / Polskapresse

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie informują, że do wtorku (27 kwietnia) prognozowany jest spadek temperatury powietrza do ok. -1 st. C, a przy gruncie do -3 st. C.