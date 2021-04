Pogoda na majówkę 2021. Jak będzie w górach, w Krakowie, nad morzem? Długoterminowa prognoza pogody dla Małopolski i całego kraju

Długoterminowa prognoza pogody na majówkę dla całego kraju

W piątek, 30 kwietnia opady pojawią się na Kujawach i Pomorzu oraz Podkarpaciu, a temperatury sięgną tam maksymalnie 10 st. C. W pozostałej części kraju delikatne zachmurzenie, bez deszczu; termometry wskażą do 13 st. C.

W sobotę, 1 maja, będzie cieplej w całym kraju: od 13 st. C w lubuskiem do 14 w centrum i na południu. Będzie słonecznie, choć mogą pojawić się przelotne opady, głównie na Podkarpaciu, Podlasiu i Śląsku. W niedzielę, 2 maja nastąpi pogorszenie aury: całkowite zachmurzenie i opady deszczu w centrum i na Pomorzu. W pozostałych częściach kraju prognozuje się mniejsze zachmurzenie, niewielkie opady lub ich brak. Temperatura w całym kraju będzie oscylować między 13 a 15 st. C.

Ostatni dzień majówki - 3 maja - upłynie pod znakiem odrobinę lepszej pogody. W województwach łódzkim i świętokrzyskim termometry mogą wskazać nawet 20 st. C! W pozostałej części kraju temperatury utrzymają się na poziomie 13-15 st. C. Na południu i południowym-wschodzie mogą pojawić się opady i burze.