Koronawirus. Poniżej 200 nowych przypadków, ale Małopolska z największą liczbą zgonów

Z powodu Covid-19 zmarło w sumie 29 osób, z czego 15 bezpośrednio z powodu Covid-19. W Małopolsce mamy aż 11 przypadków śmiertelnych, z czego dziewięć bezpośrednio z powodu koronawirusa. To najwięcej śmiertelnych przypadków w całym kraju. W żadnym innym województwie liczba zgonów nie zbliżyła się do 10, poza Śląskiem - siedem przypadków.

"Mamy 188 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: dolnośląskiego (26), mazowieckiego (22), śląskiego (20), łódzkiego (19), wielkopolskiego (17), lubelskiego (16), małopolskiego (11), zachodniopomorskiego (10), świętokrzyskiego (9), warmińsko-mazurskiego (9), podkarpackiego (7), pomorskiego (4), kujawsko-pomorskiego (3), podlaskiego (3), lubuskiego (2), opolskiego (1). 9 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - informuje Ministerstwo Zdrowia w swoim dziennym komunikacie.

Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii w Polsce to 2 mln 879 tys. 30, a liczba zgonów to 74 tys. 858.

Wczoraj, w poniedziałek 21 czerwca, mieliśmy w całym kraju raptem 73 nowe przypadki koronawirusa (sześć w Małopolsce) i tylko jeden przypadek śmiertelny (osoba z chorobami współistniejącymi). Należy jednak pamiętać, że poniedziałkowe dane zawsze są niższe, ponieważ obejmują mniejszą liczbę testów tradycyjnie wykonywaną przez weekend.

Niemniej widać bardzo mocny trend spadkowy, skoro liczba dziennych nowych przypadków koronawirusa spada już poniżej stu i osiąga liczby z początku pandemii. Tydzień temu we wtorek mieliśmy 211 nowych przypadków koronawirusa, a we wtorek dwa tygodnie temu 401. Z dnia na dzień spada też średnia zachorowań z siedmiu dni. Jeszcze dwa tygodnie temu było to 409 przypadków średnio, a teraz już poniżej 180.