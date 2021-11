Koronawirus. Zielonka, największa szkoła średnia w powiecie brzeskim, przechodzi na nauczanie zdalne

Na izolację domową zostali skierowani uczniowie i nauczyciele z potwierdzonym zakażeniem COVID-19. Na kwarantannę natomiast uczniowie niezaszczepieni, którzy mieli kontakt z osoba chorą.

- Nauczaniem zdalnym muszę objąć zarówno chorych, przebywającym na kwarantannie, jak i uczniów zdrowych, ponieważ minister zabronił segregować uczniów. Organizowanie równocześnie procesu dydaktycznego dla uczniów tej samej klasy w sposób stacjonarny i zdalny jest niedopuszczalne - mówi Jerzy Soska, dyrektor brzeskiej Zielonki.

Co do zasady, gdy uczeń danej klasy ma dodatni wynik badania w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, cała klasa jest kierowana na nauczanie zdalne. - Taka sytuacja jest w kilkunastu klasach. Mamy dużą szkołę, 51 oddziałów, 1330 uczniów i 94 nauczycieli, więc siłą rzeczy to zagrożenie w szkole jest ogromne - wyjaśnia dyrektor. Podobnie gdy dany nauczyciel ma wynik dodatni, nauczaniem zdalnym obejmowane są wszystkie klasy, które miały z nim kontakt w ostatnim dniu jego pobytu w szkole.