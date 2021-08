Korzenna. Wybudują kilkadziesiąt mieszkań pod wynajem z gwarancją niskiego czynszu. Gmina oddała już działki spółce SIM

Gmina przystąpiła do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Małopolska w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na tereny budowlane. Dzięki temu na terenie Korzennej powstanie kilkadziesiąt mieszkań z gwarancją niskiego czynszu.

- Zainteresowanie jest duże, ale nie wszystkich stać od razu na własny dom. Oferta mieszkań na wynajem dla części osób może być dobrym rozwiązaniem. Doświadczenia prywatnych inwestorów pod tym względem są na naszym terenie dobre – komentuje Krzysztof Ogorzałek, zastępca wójta gminy Korzenna.

W przedsięwzięcie zaangażowało się 16 gmin z całej Małopolski. Obok gminy Korzenna do spółki przystąpiły także gminy: Brzesko, Borzęcin, Ciężkowice, Dąbrowa Tarnowska, Gnojnik, Gorlice, Miechów, Rabka-Zdrój, Ryglice, Stary Sącz, Trzciana, Tuchów, Wieliczka, Wierzchosławice i Zakliczyn. Powstanie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych ma zwiększyć dostępność mieszkań na wynajem dla osób o umiarkowanych dochodach. SIM-y mają być alternatywą dla tych, których nie stać na kredyt mieszkaniowy bądź z jakiś powodów wolą wynajmować lokal. Co istotne, funkcjonujące TBS-y nie dają lokatorom, pomimo wpłacanej partycypacji w kosztach budowy lokalu, po latach prawa własności w SIM ma być inaczej. Lokator wynajmowanego mieszkania będzie mógł w przyszłości (20-30 lat) uzyskać jego własność. Jeśli wpłaci wkład w wysokości co najmniej 20. procent.