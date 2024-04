Koszykarze Harlem Globetrotters czarowali publiczność w hali Jaskółka w Tarnowie (KK), zdjęcia Artur Gawle

Dla wielu było to niezapomniane show. W tarnowskiej hali Jaskółka ekipa Harlem Globetrotters zaprezentowała efektowne dryblingi z piłką, rzuty tyłem do kosza z połowy boiska i niezwykłe wsady. Kilkuset fanów koszykówki i dobrej zabawy podziwiało wyjątkowy kunszt sportowców ze Stanów Zjednoczonych, wśród których był jedyny Polak - Paweł Kidoń. W poniedziałek 22 kwietnia rozpoczęła się trasa koszykarskich magików po dziesięciu miastach w naszym kraju - we wtorek zawitają do Tauron Areny Kraków. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii.