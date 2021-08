Kraków. 50 "Lajkonik" zasilił tabor MPK. Zanim będzie woził pasażerów przejdzie odbiory i testy

Cały post MPK S.A. w Krakowie możecie przeczytać poniżej:

Komplet 50 Lajkoników już w Krakowie! Dzisiaj, 19 sierpnia do zajezdni tramwajowej Podgórze dotarł na specjalnej lawecie 50. Lajkonik, który jednocześnie jest ostatnim wagonem w ramach realizowanego obecnie przez MPK SA projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Tym samym w Krakowie są już wszystkie wagony tej serii, z czego 48 zostało już odebranych.

Nie oznacza to jednak zakończenia projektu. Ostatni, 50. Lajkonik będzie teraz przechodził końcowe odbiory i będzie sprawdzany na krakowskich torach. Dopiero po pozytywnym zakończeniu tych odbiorów będzie mógł wyjechać na regularną linię i wozić pasażerów.

Dostarczenie 50 Lajkoników to nie koniec dostaw nowych tramwajów do stolicy Małopolski. Dla mieszkańców zostało już bowiem zamówionych 60 kolejnych wagonów typu Lajkonik 2, które wyprodukuje firma Stadler. Trafią one do Krakowa w latach 2022-2023.