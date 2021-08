Kraków. 50 mln zł na budowę mariny z hotelem. Aktywiści obawiają się o betonowanie bulwarów Wisły [WIZUALIZACJE]

W przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji terenów przy moście Kotlarskim (na bulwarze Podolskim) i dla budowy tam Mariny Krakowskiej wpłynęła jedna oferta krakowskiej firmy ARP Manecki, opiewająca na kwotę 555 960 zł. ZIS zamierzał przeznaczyć na zadanie 492 tys. zł. Ostatecznie ogłoszono, że wybrano propozycję ARP Manecki.

O port pod Wawelem z prawdziwego zdarzenia od lat zabiegali krakowscy armatorzy, właściciele jachtów i łodzi motorowych. Ekolodzy i aktywiści zwracają jednak uwagę, że w takiej lokalizacji, jak sąsiedztwo mostu Kotlarskiego jest miejsce, ale na niewielką zabudowę, wkomponowaną w otoczenie.

- Odpowiednia lokalizacja dla portu dla jednostek pływających jest poza centrum. Rejon mostu Kotlarskiego, to sąsiedztwo Starego Miasta. Może tam powstać przystań dla żaglówek z niewielkim zapleczem, ale ważne, aby pozostały tam tereny zielone. Wszystko będzie więc zależeć od skali projektu. Obawiam się jednak, że może powstać propozycja zakładająca zabetonowanie nabrzeża. To nie miejsce na promenadę z hotelem i restauracjami. Obawiam się też, że jak powstanie jeden hotel, to pojawią się później propozycje, by budować następne - komentuje Mariusz Waszkiewicz, prezes Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody. - Do tego nie wyobrażam sobie, by był to także port dla łodzi motorowych. To nie miejsce na hałas i emitowanie spalin. Trzeba pamiętać, że ten fragment Wisły, to korytarz, którym przelatują ptaki. To jest m.in. trasa, którą do Afryki odlatują bociany - dodaje.