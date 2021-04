Kraków. 700 nowych e-hulajnóg na ulicach miasta [ZDJĘCIA]

TIER, wiodący europejski operator w obszarze mikromobilności, 30 kwietnia rozpoczyna w Krakowie działalność związaną z e-hulajnogami.

Źródło: TVN24/x-news TIER jest pierwszą firmą z tej branży, która podpisała z miastem porozumienie o warunkach współpracy jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Kraków jest też krokiem milowym dla berlińskiego startupu - to już setne miasto na świecie, w którym TIER zmienia mobilność na dobre. Zaledwie dwa tygodnie po polskim debiucie w Trójmieście TIER dostarczy na ulice stolicy małopolski 700 e-hulajnóg, a następnie będzie sukcesywnie zwiększać ich ilość w zależności od potrzeb lokalnej społeczności - informuje TIER.

- Kraków to krok milowy dla TIER. To już setne miasto na świecie, w którym dostępne są nasze w 100 procentach neutralnie klimatycznie pojazdy. Wiemy, że mieszkańcy Krakowa są wymagający i świadomi oraz cenią sobie przyjazność środowisku i bezpieczeństwo w stopniu równie wysokim, jak TIER. Jesteśmy przekonani, że to między innymi z tego powodu nasze innowacyjne, bezpieczne i komfortowe e-hulajnogi będą najchętniej wybierane przez mieszkańców - mówi Mathieu Deloly, dyrektor zarządzający TIER w Polsce.

Elektryczne hulajnogi TIER wyróżniają się szeregiem innowacyjnych funkcji, które służą bezpieczeństwu i wygodzie użytkowników. Są wśród nich największe na rynku koła, podwójne hamulce, szersza podstawa, podwójna nóżka, uchwyt do bezprzewodowego ładowania telefonów oraz podwójne zawieszenie. "Wszystko to razem sprawia, że miejska podróż na nich jest płynna, komfortowa i przede wszystkim bezpieczna. Każda przejażdżka z TIER jest nie tylko neutralna dla klimatu, ale także objęta ubezpieczeniem OC. Co ważne, e-hulajnogi TIER mają najdłuższą żywotność na rynku, a ponadto wykwalifikowani technicy regularnie dbają o stan techniczny pojazdów" - podkreślają w TIER.

"Wszystkie elektryczne hulajnogi TIER w Polsce są wyposażone w wymienne baterie, dzięki czemu możliwa będzie ich wymiana na miejscu, przez co technicy nie muszą zabierać hulajnóg w celu ich naładowania do magazynów. Jest to przełomowy sposób zarządzania logistyką" - zaznaczają też w TIER.

Aby spróbować jazdy e-hulajnogą TIER trzeba pobrać aplikację, zarejestrować się i przypisać swoją metodę płatności. Następnie należy znaleźć e-hulajnogę na mapie lub na ulicy i odblokować ją, skanując umieszczony na niej kod QR za pomocą aplikacji. Aby zakończyć jazdę trzeba znaleźć bezpieczne miejsce do zaparkowania, opuść nóżki, otworzyć aplikację TIER i dotknąć przycisku "Zakończ przejazd". Minuta jazdy e-hulajnogą TIER kosztuje 45 groszy, natomiast opłata za odblokowanie hulajnogi wynosi 2,5 zł. Osoby, które po raz pierwszy zarejestrują się w aplikacji TIER mogą otrzymać dwa darmowe odblokowania i 40 darmowych minut dodanych do ich konta po zarejestrowaniu się z kodem TIERPOLSKA 1.