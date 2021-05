Kraków. Budowa apartamentowca na Stradomiu: Mieszkańcy pytają, gdzie są drzewa? [ZDJĘCIA]

Przy ul. Stradomskiej w Krakowie w miejscu przedszkola z ogrodem powstaje apartamentowiec. Okoliczni mieszkańcy zwracają uwagę, że do końca kwietnia 2021 r. miała zostać tam zasadzona nowa zieleń, a tak się nie stało. Inwestor wyjaśnia, że opóźnienia są spowodowane pandemią i zapewnia, że drzewa pojawią się na wyznaczonych dla nich miejscach.

W 2017 roku inwestor otrzymał pozwolenie od poprzedniego małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków na usunięcie zieleni z terenu inwestycji. Dotyczyło to nawet tych drzew i krzewów, które w żaden sposób nie kolidowały z planowaną zabudową. Zezwolił na wycięcie: 137 drzew i 193,6 mkw krzewów bez pozwolenia, 15 drzew i 58 mwk krzewów bez opłaty i 25 drzew i 238 mkw krzewów z opłatą 2 026 250 zł. Opłatę odracza wykonanie nasadzeń zastępczych. W przypadku ich niewykonania w ustalonym terminie następuje konieczność uiszczenia opłaty. Termin wyznaczono na 30 kwietnia 2021 roku i go nie dotrzymano. Przywieziono trochę ziemi i kilka doniczek z kilkunastocentymetrowymi roślinami - informuje jeden z mieszkańców sąsiadujących z inwestycją Angel Stradom.

O wyjaśnienia poprosiliśmy inwestora. - Realizacja nasadzeń drzew i krzewów na terenie inwestycji Angel Stradom będzie możliwa po zakończeniu prac związanych z wykończeniem budynków i przygotowaniem terenów zewnętrznych. Drzewa są już zakupione, gotowe do nasadzenia, a i przyszli mieszkańcy od pewnego czasu nie mogą się wręcz doczekać aż będą mogli cieszyć się ich widokiem. Będą to przecież duże, kilkumetrowe drzewa - wyjaśnia Małgorzata Nowodworska, dyrektor sprzedaży i marketingu Angel Poland Group. - Ubolewamy jednak, że z uwagi na kilka istotnych i obiektywnych czynników nie możemy zakasać rękawów już teraz. Drzewa będzie można bezpiecznie nasadzić dopiero w momencie, gdy zakończymy wszelkie prace budowlane, a z terenu inwestycji zniknie sprzęt do prac ziemnych. Terminy te przesunęły się automatycznie z uwagi na pandemię. Takie okoliczności przewiduje m.in. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - dodaje.

Przed zbliżającym się terminem nasadzeń zastępczych inwestor złożył do małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków wniosek o wydłużenie terminu realizacji nasadzeń. - To standardowa procedura. Z opóźnieniami w pracy wywołanymi pandemią mierzy się w ostatnim czasie przecież wiele instytucji publicznych i firm z całej Polski - podkreśla Małgorzata Nowodworska. Zwraca uwagę, że w trakcie realizacji inwestycji – zgodnie z decyzją władz konserwatorskich – wstrzymano prowadzenie robót na 60 dni, a na terenie przyszłego ogrodu wciąż trwają także prace archeologiczne. - Ostatnia kontrola prac archeologicznych odbyła się 29 kwietnia. Wówczas także informowaliśmy przedstawicieli małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków o braku możliwości zakończenia prac przy nasadzeniach do czasu zakończenia prac archeologicznych, co spotkało się ze zrozumieniem przedstawicieli urzędu. Wszystkim nam zależy przede wszystkim na tym, by drzewa zostały zasadzone na bezpiecznym, przygotowanym terenie, a to oznacza, że sprzęt budowlany i archeologiczny musi najpierw stamtąd zniknąć. Nie możemy robić tego równolegle, bo groziłoby to zniszczeniem nasadzonych drzew - zaznacza Małgorzata Nowodworska.

Zapewnia, że na terenie Angel Stradom powstanie docelowo piękny ogród. - Zgodnie z najlepszymi praktykami deweloperskimi całość nasadzeń zastępczych zostanie wykonana właśnie na terenie inwestycji, a nie np. na obrzeżach miasta. Nie chcemy „odhaczyć” formalnego obowiązku, chcemy faktycznie dać powód do radości naszym lokatorom i okolicznym mieszkańcom. Teren wokół inwestycji zawsze był dla nas niezmiernie ważny, wystarczy spojrzeć na nasze poprzednie realizacje, jak chociażby Angel Wawel - dodaje Małgorzata Nowodworska. Przekonuje, że ogród będzie zielony i różnorodny. Ma tam zostać zasadzonych 7 dębów szypułkowych, 7 brzóz brodawkowatych, 5 świerków serbskich, 9 czereśni ptasich, a także 12 grabów pospolitych. Łącznie na terenie inwestycji zasadzonych zostanie 40 drzew, których minimalna wysokość to 4 metry. Dodatkowo, w ramach nasadzeń zastępczych, ma powstać żywopłot w postaci 240 sztuk klonu polnego.

- Warto dodać, że to dopiero początek zielonych zmian na terenie inwestycji. Zasadzimy tam z własnej inicjatywy krzewy soliterowe i żywopłotowe, pnącza, rośliny okrywowe, byliny, trawy ozdobne, rośliny cebulowe czy zioła. Łącznie ponad 10 000 sztuk mniejszych i większych roślin, które ozdobią teren inwestycji - wylicza Małgorzata Nowodworska. O komentarz poprosiliśmy władze konserwatorskie. - Inwestor złożył wniosek o przedłużenie ważności pozwolenia, jesteśmy w trakcie postępowania dlatego nie udzielamy informacji na temat jego przebiegu - wyjaśnia Magdalena Miszczyk, rzeczniczka Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Przypomnijmy, że w ramach inwestycji przy ul. Stradomskiej prowadzone są prace związane z adaptacją zabytkowej kamienicy na hotel oraz budową w jej sąsiedztwie apartamentowca. Jak informuje inwestor, prace w części mieszkalnej nowego budynku wchodzą w końcowy etap – prowadzone są tam roboty wykończeniowe.

W części hotelowej zakończono m.in. roboty konstrukcyjne. Oznacza to, że można tam już tynkować, robić wylewki i montować instalacje wewnętrzne. Rozpoczęto też prace przy remoncie zabytkowej, frontowej elewacji. Powstający hotel przy ul. Stradomskiej 12-14 ma mieć ogólnodostępne części. Z ulicy będzie się wchodzić do kwiaciarni. Z niej mają być przejścia do restauracji: dziennej (w niej można będzie zjeść obiad, ale też kupić pieczywo, kanapki) i wieczornej (miejsce kolacji). Z głównego wejścia będzie można też przejść do hotelowego lobby i ogólnodostępnego baru, który zaplanowano w murach wchodzącego w skład kamienicy dawnego kościoła św. Jadwigi. Od podłogi do sufitu bar ma mieć ok. 9 m wysokości. Obiekt zaprojektowano w ten sposób, że zostaną odrestaurowane kościelne ściany. Pod kopułą umieszczony ma być okrągły bar, a wokół niego zostaną ustawione stoliki.

Przy hotelu powstanie też ogólnodostępna części fitness z siłownią, salami do ćwiczeń, masażu, basenem, sauną. Z restauracji i strefy rekreacyjnej będzie można wyjść na dziedziniec z zielenią, gdzie mają rosnąć krzewy, kwiaty, zioła. W tyle, za planowanym hotelem, w budynku dawnych stajni (podniesionym o jedną kondygnację) znajdą się też pokoje hotelowe. Apartamentowiec (z podziemnym parkingiem na 150 miejsc) powstaje w miejscu, w którym mieściło się kiedyś gminne przedszkole (zostało wyburzone) z ogrodem. Przypomnijmy, że historia nieruchomości przy ul. Stradomskiej 12-14 sięga XIV wieku, kiedy wzniesiono kościół św. Jadwigi. Przy świątyni powstał klasztor oraz szpital i cmentarz. Na przełomie XVIII i XIX w. kościół został przebudowany przez Austriaków na obszerną kamienicę, ale w murach gmachu zachowano część dawnej świątyni. W budynku była poczta, później siedziba władz wojskowych, a po II wojnie światowej - mieszkania.

Firma Angel Poland kamienicę wraz z terenem przy ul. Stradomskiej 12-14 wykupiła od miasta za ok. 28 mln zł. Głośno o inwestycji zrobiło się w 2018 r., kiedy podczas wykopów pod apartamentowiec odkryto dawny cmentarz z 1609 ludzkimi szczątkami. Szkielety zostały przewiezione do Raciborska koło Wieliczki, gdzie złożono je w krypcie w przycmentarnej kaplicy.