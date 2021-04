Kraków. Budowa tramwaju do Górki Narodowej spowoduje zamieszanie w ruchu

Skrzyżowanie Siewna – Pachońskiego – Mackiewicza

Od 4 maja przez 3 dni trwać będzie rozbiórka wysepek przy wlotach na rondo, a od 7 maja rozpocznie się rozbiórka wyspy ronda. W jej miejsce powstanie nawierzchnia tymczasowa – roboty spowodują jedynie zawężenia jezdni wewnętrznych, ruch prowadzony będzie jak obecnie. Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie do końca maja.

Opolska

Od 4 maja przez trzy dni zawężona będzie jezdnia północna na czas budowy wjazdu do pobliskiej restauracji. Z kolei od 8 do 29 maja ruch poprowadzony będzie jezdnią północną na odcinku od kładki dla pieszych do skrzyżowania Opolska – Pleszowska na takich samych zasadach jak obecnie, tj. w kierunku Nowej Huty 1 pas, w kierunku Katowic – 2 pasy. W tym czasie, na jezdni południowej ul. Opolskiej, budowany będzie kanał o średnicy 1,8 m wraz z podpięciem go do już istniejącego kanału.