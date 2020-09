Kraków. Budowa Trasy Łagiewnickiej sfilmowana z drona. Zobacz niesamowite widoki [WIDEO, ZDJĘCIA]

W ramach budowy Trasy Łagiewnickiej powstaje też linia tramwajowa z Kurdwanowa do ul. Zakopiańskiej. Już można zobaczyć ułożone tory, powstają też przystanki dla nowej linii tramwajowej. Potrzebna była też budowa łącznicy nowej linii z ul. Zakopiańską. Przystanek (zlokalizowany w rejonie mostu Miłosierdzia) będzie obsługiwał osoby jadące do i z sanktuariów. Powstaną też inne przystanki tramwajowe: przy ul. Beskidzkiej (w rejonie pętli tramwajowej w Kurdwanowie), przy ul. Witosa, w rejonie ul. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz przy ul. Zakopiańskiej.

Na jazdę tramwajem nową trasą trzeba będzie jednak zaczekać do zakończenia całej budowy Trasy Łagiewnickiej, a więc do końca 2021 r.

Trasa Łagiewnicka, o długości 3,5 km, powstaje na odcinku od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ulic Witosa, Halszki i Beskidzkiej. Koszt przedsięwzięcia to 803,5 mln zł, a ze spłatą kredytu - ok. 1,2 mld zł.

Oprócz najdłuższego tunelu (ok. 600 metrów) dla samochodów i tramwajów pomiędzy sanktuariami Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II powstają też tunele: pod skrzyżowaniem ul. Turowicza i ul. Herberta (o długości ok. 200 m), pod ul. Zakopiańską (ok. 60 m), od rejonu ul. Ludwisarzy do planowanego węzła z ul. 8 Pułku Ułanów i Nowoobozową (ponad 500 m), pod węzłem Trasy Łagiewnickiej i planowanej ul. 8 Pułku Ułanów (ok. 22 m), pod ul. Rostworowskiego, ul. Kobierzyńską i ul. Ruczaj (ok. 350 m; ziemia z tego tunelu zostanie wydobyta w momencie, w którym rozpocznie się budowa kolejnego odcinka III obwodnicy w tej części miasta – Trasy Pychowickiej).