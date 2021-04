Kraków. Co się remontuje w mieście? Gdzie pojawią się robotnicy?

W Swoszowicach kontynuowane są prace w ramach dzielnicowego projektu z Budżetu Obywatelskiego: Remonty chodników ul. Merkuriusza, Osterwy, Żelazowskiego i ulicy Niewodniczańskiego. Na finiszu jest remont nawierzchni jezdni na ul. Niewodniczańskiego oraz chodnika na ul. Merkuriusza Polskiego. Do końca kwietnia drogowcy powinni zamknąć całe zadanie, którego koszt to 290 tys. zł.

W dzielnicy VII, w nocy, z 22 na 23 kwietnia remontowano fragment jezdni przed mostem Dębnickim, od skrzyżowania z ul. Tadeusza Kościuszki (kierunek rondo Grunwaldzkie). Koszt to ok. 10 tys. zł. Na przełomie kwietnia/maja ekipy drogowców będą pojawiać się na moście – w planach bowiem jest miejscowa wymiana/regulacja kratek ściekowych oraz naprawa ubytków – o pracach będziemy informować.

Dzielnica XVII – Wzgórza Krzesławickie

Trwa remont chodnika na os. Na Stoku w rejonie budynku nr 48. Prace realizowane będą do końca kwietnia, a ich koszt to 80 tys. zł. Zgodnie z planem remontów nakładkowych, ekipy pojawią się jeszcze w tym rejonie – do odnowienia przeznaczona jest jezdnia oraz zatoki parkingowe na osiedlu (od nr 48 do nr 50).

Z kolei w najbliższy poniedziałek, 26 kwietnia – rozpoczną się prace na skrzyżowaniu ulic: Blokowej i Karola Łowińskiego. W ramach dzielnicowego programu wspierania osób niepełnosprawnych na 2021 r. wyremontowany zostanie fragment chodnika wraz z peronem przystankowym, obniżony zostanie krawężnik. Roboty potrwają mniej więcej dwa tygodnie. Koszt zadania to 45 tys. zł.

Dzielnica XVIII – Nowa Huta

W dzielnicy XVIII, w przyszłym tygodniu (26-30 kwietnia) w ramach programu nakładkowego wyremontowana zostanie ul. Bolesława Kontryma. Nowa nawierzchnia pojawi się na fragmencie, od budynku nr 5 do nr 34. Będą obowiązywać lokalne zmiany w organizacji ruchu. Koszt prac to ok. 330 tys zł.