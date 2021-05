Kraków. Coraz bliżej parku przy Fabrycznej. W miejsce parkingu kolejny park kieszonkowy

FLESZ - Do 12 dni w roku pracy zdalnej. Jest projekt ustawy

Zamiast parku mamy parking - alarmują mieszkańcy, walczący o urządzenie zieleńca przy ulicy Fabrycznej w Krakowie, gdzie utworzył się dziki parking. Ma zostać zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na razie teren, gdzie w przyszłości będzie park, rozjeżdżają ciężarówki, które pracują na pobliskich budowach. W rejonie przyszłego zieleńca rosną kolejne budynki. Tak o terenach na Grzegórzkach pisaliśmy na początku roku. W końcu jednak pojawia się światełko w tunelu na powstanie parku.

Kilka dni temu Zarząd Zieleni Miejskiej zaprezentował mieszkańcom w końcu koncepcję projektową parku oraz jego wizualizacje. Będzie to park kieszonkowy. Projekt zakłada utworzenie miejsca do wypoczynku dla mieszkańców - pojawi się altana z zielonym dachem, z wielkim stołem piknikowym, przy którym będzie można organizować warsztaty i spotkania. Pojawią się także huśtawko-ławki. W strefie przyrodniczej najmłodsi użytkownicy będą mogli poznać tajemnice świata przyrody, będą także na nich czekać urządzenia do zabawy wykonane z naturalnych materiałów, w tym mała tyrolka. W projekcie zaplanowano także miejsce pod pawilon kawiarniany. Wszystkie te atrakcje zaplanowane zostały w otoczeniu zieleni - rabat bylinowych, krzewów, drzew, pnączy, a także mini ogrodu deszczowego.