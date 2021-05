Kraków. Coraz bliższa finalizacja rozmów w sprawie igrzysk europejskich w 2023 roku

Spotkania poświęcone były przede wszystkim doprecyzowaniu listy dyscyplin sportowych, które znajdą się w programie III Igrzysk Europejskich w 2023 roku. Omawiano szczegółowo obecny stan przygotowań do tego sportowego wydarzenia.

- Te rozmowy były bardzo potrzebne. Z wielką satysfakcją przyjęliśmy, że mamy tak szybką reakcję na to, co omówiliśmy wspólnie podczas ostatniego spotkania w Warszawie, a wcześniej, także w trakcie spotkania w Rzymie z udziałem wicepremiera Jacka Sasina. Wspólnie także podkreślamy, że czas dyplomatycznych, „politycznych” rozmów jest już za nami. Teraz zajmujemy się już rozwiązywaniem bardzo konkretnych problemów i zadań, wpisujących się ściśle w harmonogram przygotowań do Igrzysk Europejskich 2023 - powiedział marszałek Witold Kozłowski.