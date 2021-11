Kraków. Czy da się okraść automatyczną myjnię samochodową? Da się

Polickjanci udali się w rejon Dąbia, gdzie według zgromadzonych informacji w jednym z tamtejszych mieszkań przebywać miał mężczyzna odpowiedzialny za włamania i kradzież pieniędzy z automatów wrzutowych znajdujących się na myjniach samochodowych w rejonie Płaszowa i Ruczaju, do których doszło w kwietniu oraz na początku listopada br.

Po przybyciu pod ustalony adres drzwi do mieszkania otworzył 40-latek będący w zainteresowaniu funkcjonariuszy. Policjanci poinformowali mężczyznę o celu ich wizyty, a następnie przystąpili do przeszukania lokalu. W trakcie sprawdzania mieszkania kryminalni ujawnili biały proszek, który po przebadaniu testerami narkotykowymi okazał się amfetaminą. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnej jednostki. W trakcie przesłuchania przyznał się, że w kwietniu i listopadzie br. włamał się, a następnie ukradł bilon znajdujący się w automatach wrzutowych na dwóch krakowskich myjniach samochodowych. Właściciele obiektów wycenili straty na blisko 15 tysięcy złotych. 40- latek usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem oraz posiadania narkotyków.