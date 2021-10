Kraków. Forum Przestrzenie się powiększa i otwiera nowe miejsce - F:LaTO. Piotr Rąpalski

Ekipa z popularnego miejsca Forum Przestrzenie w budynku dawnego hotelu Forum chce, aby lato trwało cały rok, dlatego otwierają nowe miejsce! Forum LaTO w skrócie F:LaTO. Będzie to przestrzeń do pracy, zabawy, spotkań. Wielkie otwarcie już w sobotę 23 października. Zajrzeliśmy by zobaczyć ostatnie przygotowania.