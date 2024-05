Hala Forum, Forum Przestrzenie, Shuvary Park. Jedno miejsce rozkwita, drugie znika. Imprezowy, plenerowy i chilloutowy Kraków się zmienia

Shuvary Park

Rok temu pisaliśmy o tym miejscu tak:

"Kino letnie, pikniki na kocu, sportowe zabawy, street food, krafty i tańce pod gwiazdami. Spędzanie weekendów na leżaku przy drinku i piwie lub bardziej aktywnie na boisku do kosza czy grając w ping ponga. To wszystko w Shuvary Park, strefie relaksu, która ponownie rozpoczyna swój sezon już w drugi weekend maja. Przy Saskiej 23, na terenie powstającego kampusu biurowego The Park Kraków. Shuvary Park znajdują się 200 m od przystanku tramwajowego Lipska, w bezpośrednim sąsiedztwie licznych ścieżek rowerowych i oczywiście zalewu Bagry"

Chcieliśmy zobaczyć na FB co planują teraz. A tu taki wpis z września 2023 roku: "Dzisiaj już ostatni dzień! Czekamy na Was na pożegnalną banieczkę przy barze!" i więcej wpisów nie ma. Więc wybraliśmy się tam z aparatem. Okazuje się, że wejść na teren Shuvary Parku można, ale miejsce, które w zeszłym roku tętniło życiem, zupełnie wymarło. Choć wciąż znajdziemy tu stoły do ping ponga, boisko do koszyków i siatkówki oraz niewielki placyk zabaw dla dzieci, nic się nie dzieje. Wszystkie budki pozamykane na cztery spusty. O kinie letnim także, przynajmniej na razie, możemy zapomnieć.