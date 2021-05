Kraków. Gminne mieszkania w atrakcyjnych lokalizacjach. Można je wylicytować na aukcji 21 maja [ZDJĘCIA]

Na ogłoszonej przez Zarząd Budynków Komunalnych aukcji do wylicytowania jest 27 mieszkań. Mają powierzchnię od prawie 25 do 87 metrów kwadratowych. Pozwalają zamieszkać w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach. Jednak wcześniej trzeba w większości z nich m.in. wymienić instalacje, 20 do nawet 100 procent tynków, w niektórych wszystkie podłogi, ponadto drzwi wejściowe i wewnętrzne, stolarkę okienna, wannę lub brodzik... Są też lokale bez łazienki.

Budynki, w których znajdują się mieszkania, to kamienice XIX wieku, także z początku i pierwszej ćwierci XX w., a na osiedlu Oficerskim - dom z lat 30. minionego wieku. Wszystkie figurują w gminnej ewidencji zabytków, więc zakres prac remontowych

należy uzgodnić ze służbami konserwatorskimi.

W samym centrum oferowane jest mieszkanie przy ul. Pawlikowskiego 12, na III piętrze, o powierzchni 40,89 mkw. Z kolei na osiedle Oficerskie, czyli do dzielnicy willowej, można się wprowadzić, wynajmując jeden z pięciu lokali, które miasto oferuje w domu przy ul. Moniuszki 49. Te mieszkania mają od niespełna 25 do ok. 64 mkw.