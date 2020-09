Kraków. Groził motorniczemu i zniszczył drzwi do kabiny. Wpadł w ręce policji

FLESZ - Jak przygotować dzieci do powrotu do szkoły?

W sobotę, 5 września, ok. godz. 6.30, do jednego z kursujących tramwajów przy ul. Lipskiej wsiadł pobudzony 29-letni mężczyzna, który od razu poszedł w kierunku motorniczego. Zaczął szarpać za drzwi wejściowe do jego kabiny. Zostały uszkodzone. Agresor groził motorniczemu pozbawieniem życia.

- Motorniczy natychmiast powiadomił o całym zajściu centralę MPK, a następnie z pomocą jednego z pasażerów odepchnął agresora. Widząc tak zdecydowaną reakcję, 29-latek postanowił opuścić tramwaj. O całym zajściu powiadomieni zostali policjanci, którzy po kilku minutach byli już na miejscu - relacjonuje mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.