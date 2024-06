Kraków. Idealny prezent na Dzień Ojca. Zadbaj o zdrowie swojego taty. Małopolanie nadal mogą skorzystać z „Profilaktyki 40 Plus” Aleksandra Łabędź

Kraków. Idealny prezent na Dzień Ojca. Zadbaj o zdrowie swojego taty. Małopolanie nadal mogą skorzystać z „Profilaktyki 40 Plus” Pixabay.com

Każdego roku zastanawiamy się, jaki najpiękniejszy prezent możemy podarować 23 czerwca tacie z okazji jego święta. Małopolski NFZ przychodzi z pomocą i zachęca, by podarować coś najcenniejszego. Mianowicie Dzień Ojca to idealna okazja, by zachęcić naszych najbliższych do zadbania o swoje zdrowie. Jeszcze do końca czerwca można skorzystać z "Profilaktyki 40 Plus". W resorcie zdrowia trwają jednak prace, by program przedłużyć do końca roku. Z kolei na panów po 50. roku życia czekają również specjaliści od diagnostyki jelita grubego.